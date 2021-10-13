Osmanlı padişahı 3. Murad'ın eşi Safiye Sultan'ın emriyle 1597'de temeli atılan cami, 1665'te 4. Mehmed'in annesi Hatice Turhan Sultan'ın çabaları ve bağışlarıyla tamamlandı. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı Yeni Camii, 356 yıldır boğaz kıyısında, Eminönü'nde gün boyu süren koşuşturmaya şahitlik ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Caminin restorasyon çalışmaları 2016 yılında başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen restorasyon 5 yıldır sürüyor.

Dış cephesine çelik iskeleler ve iç mekana 5 metre yükseklikte platform kuruldu. Platformun üstüne kurulan iskele ile cami kubbesine erişim sağlandı.

Aslına uygun restore ediliyor

Saçak ve kubbelerindeki yaklaşık 175 ton kurşun yenilendi. Kumlama yöntemiyle dış cephe temizlendi. Beden ve revak duvarları hidrolik kireç enjeksiyonu ile güçlendirildi. Ayrıca önceki restorasyonlarda özgün malzemelerle yapılmayan içlik ve dışlıklar yenilendi.

[Fotoğraf: AA]

Caminin mermer söve, silme, alem ve korkuluklardaki bozulmalar, kenet ve zıvanalar ile gergi bağlantılarındaki paslanma sebebiyle oluşan mermerlerdeki hasarlar da giderilirken bazı yüzeyler kimyasallarla temizlendi.

Cami içinde ise çalışmalar tarihi çiniler üzerinde yoğunlaşıyor. Yaklaşık 1500 metrekarelik çinilerden bilim kurulu kararı doğrultusunda kötü durumda olanlar sökülerek sağlamlaştırılıyor. Bir kısmı ise yerinde mikro enjeksiyon ile sağlamlaştırılıyor, çatlak olanlar veya parça kaybı olanlar kalem işiyle tamamlanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Kalem işleri onaylı restorasyon projesine göre devam eden camide, ana kubbe ve revaklı avlu kubbelerinde araştırma raspaları yapıldı, desenler alındı, projeler çizilip Anıtlar Kurulu'na gönderildi. Revak kubbeleri de kalem işiyle süsleniyor.

Ramazan Bayramı'nda tamamlanacak

Ana kubbe pandantiflerinde horasan kaba sıva kullanılırken ahşap pencere ve kapılar sökülerek elden geçiriliyor. Caminin içerisinde kurulan atölyede, ahşap kapıların konservasyonu yapılıyor.

Ana kubbe avizesi başta olmak üzere bütün avizeler ve 4 halifenin ismi bulunan levhalar temizlenerek yeniden asıldı.

350 yılı aşkın bir süredir güvercinleriyle İstanbul'un alışverişin ve turizmin merkezinde yaşanan hareketliliğin tanığı camide restorasyona rağmen ibadet de aksamadan devam ediyor. Yeni Camii'nin restorasyon çalışmasının 2022 yılının Ramazan Bayramı'nda tamamlanması planlanıyor.