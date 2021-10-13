Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından açılışı yapılan Karahantepe Sergi Salonu, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Karahantepe'de üç yıldır devam eden kazı çalışmalarında şimdiye kadar ortaya çıkarılan 28 eser, kısa sürede tamamlanan restorasyon işlemlerinin ardından görücüye çıktı.

Neolitik döneme ilişkin 11 bin yıllık olduğu belirlenen eserlerin arasında insan ve hayvan başlıklı mühendislik harikası heykeller dikkat çekiyor.

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Müdürü Celal Uludağ, müzenin özellikle Neolitik döneme ışık tutacak çok sayıda esere ev sahipliği yaptığını söyledi.

Ziyaretçilerin ilgisi yüksek

Karahantepe'nin tanıtımının ardından arkeoloji ve tarih meraklılarının müzeye akın ettiğini vurgulayan Uludağ, şöyle konuştu:

"Müzemizde Karahantepe'ye ait şimdilik 28 eser sergilenmektedir. Bu eserler çok nitelikli ve önemli eserlerdir. Eserler arasında özellikle insan ve hayvan başları, taş tabakalar ve totemler bulunuyor. Karahantepe'nin tanıtımından hemen sonra serginin açılması ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Ziyaretçilerin müzede karşılaştığı eserler karşısında hayrete düştüğünü görüyoruz. Karahantepe kazıları başlayalı 3 yıl oldu ve bu kadar kısa sürede müzeye eserlerin taşınabilmesi de dikkat çekicidir. Bu sergiyi, ören yerinden müzeye en hızlı taşınan eserlerin sergisi diye de nitelendirebiliriz. Ziyaretçi anlamında kentimizde büyük bir yoğunluk yaşanmaktadır. Göbeklitepe'de de bu ziyaretçi yoğunluğu görülüyor. Karahantepe'ye gidemeyen ziyaretçiler, sergiyi gezerek ören yeri hakkında yeterli bilgiye sahip olabiliyor."