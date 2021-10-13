Boğaziçi Film Festivali, 9'ncu kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye'den ve dünyadan pek çok film, 23 ile 30 Ekim tarihleri arasında gösterilecek.

TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı ile gerçekleşen festivalde, ulusal kategoride 10 film “Altın Yunus” için yarışacak. En iyi film, yönetmen, kadın ve erkek oyuncu, senaryo ve kurgu dahil toplam 10 dalda ödüller verilecek.

Festival Artistik Direktörü Emrah Kılıç, en dikkat çekici bölümün her zaman ulusal yarışma olduğunu söyledi.

Ödül töreni Atlas Sineması'nda yapılacak

TRT Ortak Yapım Ödülü ile Film Yapımcıları Meslek Birliği gibi destek ödülleri de sahiplerini bulacak. Festivalde sektörün ünlü isimleri de ağırlanacak. Emrah Kılıç, "Bosphorus Film Lab" ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Bizim endüstri ve proje geliştirme Bosphorus Film Lab bölümümüz var. Buraya proje aşamasındaki filmler seçiliyor. uluslararası alanda deneyimli, tecrübeli film profesyonellerinden burada tavsiyeler, danışmanlıklar alıyorlar, workshop çalışmaları yapıyorlar."

"Bosphorus Film Lab" için bu sene 8 proje seçildi. “Work in Progress” platformunda 6 ve “First Cut Lab”de ise 2 proje yer alacak. Festivalin ödül töreni, Atlas Sineması'nda yapılacak. Film gösterimlerinin adresleri ise Atlas ve Kadıköy sinemaları olacak.