Kitaplar, belgeler, nadir eserler...

Ankara'daki Millet Kütüphanesi'nin zengin arşivinde bulunan birbirinden kıymetli eserler

dijitalleştirme ofisinde sanal ortama aktarılıyor.

Böylece hem nadir eserlerin zarar görmesi engelleniyor, hem okuyucuların kolayca istedikleri esere ulaşması sağlanıyor.

"11 milyon civarında sayfanın taraması yapıldı"

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Şube Müdürü Lütfü Kılınç, bugüne kadar toplamda 11 milyon civarında sayfanın tarama yapıldığını ve bütün kitapların kapak, içindekiler ve kaynakça kısımlarının da tarandığını söyledi.

Eserler sanal ortama taşınmadan önce çeşitli aşamalardan geçiyor, kitaplar önce cilt yapılarına ya da yapılacak işleme göre gruplara ayrılıyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Kütüphanelerdeki eserler dijital ortama aktarılarak korunuyor

Millet Kütüphanesi'nde bulunan eser ve evrakların dijital ortama aktarılması için farklı özelliklere sahip 4 cihaz kullanılıyor. Böylece eserlerin zarar görmeden okuyucu ile buluşması sağlanıyor

Kılınç, "Kapak, içindekiler ve kaynakça gibi yüksek çözünürlüğe ihtiyacı olmayan yayınlarımız için daha temel düzeyde tarama cihazları, nadir eserler ile ilgili yüksek çözünürlüklü ve daha kaliteli bir tarayıcımız ve tam metin yayınlar için kondisyonu iyi olan yayınlar için tarama robotumuz bulunmaktadır" dedi.

Kütüphaneye bağışlanan koleksiyonların içindeki değerli belgelerin dijital ortama zarar göremeden aktarılması için de farklı bir makine kullanılıyor. Cihaz sayesinde dakikada 200 belgenin taraması el değmeden yapılabiliyor.

