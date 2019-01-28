Kahramanmaraş'ın Dulkadirlioğlu ilçesinde 1850'li yıllarda inşa edilen tarihi Maraş Lisesi, yaklaşık 80 yıl farklı eğitim kurumlarına ev sahipliği yaptı.

1950'li yıllarda bir neslin yetişmesini sağlayan şairler ve düşünce adamlarından oluşan "Yedi Güzel Adam"ın yolunun kesiştiği mekan, "Necip Fazıl ekolü"nü de gelecek nesillere aktaracak.

12 Şubat'ta açılması planlanıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince restorasyonu tamamlanma aşamasına gelen tarihi bina, yaklaşık 3 yıllık dönüşümden sonra Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi olarak hizmet verecek.

Şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılının kutlanacağı 12 Şubat'ta açılması planlanan müze, edebiyatseverlerin hizmetine sunulacak.

Türkiye edebiyatına damga vuran Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan ve Alaeddin Özdenören'in isimleri, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde yaşatılacak.

Tarihi okul iyi restore edilen yerler arasında

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Cevdet Kabakcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle tarihi lisenin Büyükşehir Belediyesine tahsis edildiğini söyledi.

Tarihi okulun, Türkiye'de çok iyi restore edilen yerler arasında bulunduğunu söyleyen Kabakcı, mekanın, iki blok halinde olduğunu belirtti.

Kabakcı, müzede hem Yedi Güzel Adam'ın sembolize edileceğini hem de Orta Asya'dan destanların, tasavvuf edebiyatına kadar birçok eserin sahibinin yaşatılacağını anlattı.

Hem çay içilecek hem edebi söyleşi yapılacak

Müzenin Türk ve dünya edebiyatçıları için büyük önem taşıdığından bahseden Kabakcı, şunları söyledi:

"Yedi Güzel Adam müzemize gelecek ziyaretçiler, Türk ve dünya edebiyatını yaşayarak öğrenecek. Ayrıca müzenin yanında kütüphanemiz var. Burada birçok eserin yanı sıra Kahramanmaraş ile ilgili yazılmış yüzlerce kitabımız bulunacak. Dünyadaki ve Türkiye'deki edebiyatseverler ile Kahramanmaraşlıları kitap okumaya davet ediyoruz."

Kabakcı, tarihi alanda edebiyatçı ve sanatseverlerin hem çaylarını içip hem de edebi söyleşiler yapabileceğini vurgulayarak, "Aynı zamanda da düşüncelerini ve ufuklarını geliştirsinler istiyoruz" dedi.

Kaynak: AA