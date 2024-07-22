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Kültür-Sanat
AA 22.07.2024 15:15

Yazar Ferit Edgü vefat etti

Şair ve yazar Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Yazar Ferit Edgü vefat etti

Edgü'nün vefatını, Everest Yayınları, sosyal medya hesabından "Değerli yazarımız Ferit Edgü'yü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, okurlarına, tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz." açıklamasıyla duyurdu.

Sanatçının cenazesi, 24 Temmuz Çarşamba günü, Teşvikiye Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ayrıca Edgü anısına aynı gün 15.00'te, Beyoğlu'ndaki Casa Botter Apartmanı'nda anma toplantısı gerçekleştirilecek.

Ferit Edgü

Tam adı İsmail Ferit Edgü olan usta yazar, 24 Şubat 1936'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nde başladığı öğrenimini Paris'te sürdürdü.

Öykü, deneme, roman, şiir, anı, biyografi, çocuk kitabı ve senaryo türünde birçok esere imza atan sanatçı ,1976-1990 yıllarında, kurucusu olduğu Ada Yayınları'nda, çağdaş Türk ve dünya yazarları ile şairlerinin eserlerini yayımladı.

Edgü, "Bir Gemide" kitabıyla 1979'da "Sait Faik Hikaye Armağanı" ve "Ders Notları" eseriyle "Türk Dil Kurumu" ödüllerine, "Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı" kitabıyla ise 1988'de "Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü"ne layık görüldü.

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