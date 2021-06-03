Binden fazla albüme yapımcı olan müzik emekçisi Saltık, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

30 yıldır müzik piyasasında önemli çalışmalara imza atan Saltık, Klasik Türk Müziği, Kafkas ve Balkan Halk müziklerinden nadide örnekleri derledi.

Hasan Saltık kimdir?

Klasik Türk müziği ile Anadolu, Kafkas ve Balkan halk müziklerinin nadide örneklerini derleyerek, müzikseverlerle buluşturan Saltık, 1964 yılında Tunceli'de dünyaya geldi.

İlköğrenimini Tunceli'de, ortaöğrenimini ise İstanbul'da tamamlayan Saltık, İstanbul Devlet Konservatuvarında başladığı obua eğitimini ekonomik güçlükler nedeniyle yarım bırakarak Suadiye Lisesine devam etti.

Amcasının oğlu Rahmi Saltuk'un plak şirketinde dört yıl çalıştıktan sonra 1992 yılında Kalan Müzik'i kuran Hasan Saltık, unutulmaya yüz tutmuş arşivlik kayıtlarını elinde bulunduran koleksiyonerlerden ve eski müzisyen ailelerinden derlediği etnomüzikolojik çalışmalar için de önem taşıyan eserleri "Kalan Müzik" etiketi altında yayınladı.

Saltık'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu

Saltık'ın vefatının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sevenleri sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayınladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesaplarından "Müzikal belleğimize çok değerli eserler kazandıran kıymetli yapımcı Hasan Saltık'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." açıklaması yapıldı.

"Sohbetlerimizi ve dostluğumuzu her zaman hayırla yad edeceğim"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Müzik kültürümüze büyük hizmetler veren, Kalan Müzik'in kurucusu Hasan Saltık Bey'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sohbetlerimizi ve dostluğumuzu her zaman hayırla yad edeceğim." ifadelerini kullandı.

"Güldüğümüz anlar resimlerde kaldı dede"

Sabahat Akkiraz, "Ah ki ah. Yüreğimi yaktın Hasan. Güldüğümüz anlar resimlerde kaldı dede. Hasan Saltık Hakk'a yürüdü. Kalan yola, müziğe, kültürümüze hizmetin. Nur içinde uyu. Çok erken oldu. Çok üzgünüm." paylaşımında bulundu.

Sanatçı Onur Akın, "Hasan Saltık'ı kaybetmenin derin hüznü içindeyim. 30 yıllık acı tatlı anılarımız oldu. Çok erken bir gidiş bu. Camiamızın ve sevenlerinin başı sağ olsun. Devri daim olsun." ifadelerini paylaştı.

Haluk Levent, "Abimiz... Daha çok işimiz vardı Hasan abi." yazarken, Şevval Sam "En büyük yol arkadaşımı kaybettim. Üzüntümü kelimelerle ifade edemiyorum." paylaşımını yaptı.

Behzat Uygur, "Çok kıymetli bir insandı. Çok üzüldüm, mekanı cennet olsun.", tambur sanatçısı Sedat Anar "Çok çok üzgünüm. Hasan Saltık abi vefat etmiş. Ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Hak rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.", Hazal Kaya "Hasan abim gitmiş. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Tiyatro oyuncusu Kemal Başar, şunları kaydetti:

"Zengin gönüllü, müthiş insan, Anadolu kültürüne büyük katkıları olmuş, Time Dergisi'nin deyişiyle 'Türk halk müziğinin antropoloğu’ sevgili dostum Hasan Saltık'ı aniden kaybedivermişiz. 'Kalan Müzik'ten çıkan, kalır.' demiştin ey dost, sen hep yüreğimizde kalacaksın."