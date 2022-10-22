Üç gencin Bandırma’dan NASA’ya uzanan hikayesi Bandırma Füze Kulübü

ve çocukların merakla beklediği Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey...

TRT ortak yapımı 2 film daha vizyona girdi.

Hafta sonu sinemaseverler soluğu sinema salonlarında aldı. Gişelerin önünde yoğunluk oluştu.

Beyaz perdede TRT imzası

TRT yapımları ses getiren ve ilgi çekici hikayeleriyle hem yetişkinleri hem de çocukları sinema salonlarında buluşturdu. Bandırma Füze Kulübü ve Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey filmlerine ilgi yoğun oldu.

Yerli ve milli imkanlarla üretilen Hürkuş ve genel maksatlı helikopteri Gökbey Aslan ve arkadaşlarının Kapadokyada başlayıp Türkiye'nin dört bir yanında devam eden maceralarına ortak oluyor.

TRT ortak yapımı filmler sinemaseverlerden tam not aldı

TRT ortak yapımı Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey hem ailelerden hem çocuklardan tam not aldı.

Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey'i izlemek için biletini ön siparişten alan ya da ilk hafta sonunda sinemalara gelen herkese iimzalı film afişi, imzalı kartpostal veya maskeden istediği bir tanesi hediye edildi.

TRT ortak yapımı "Bandırma Füze Kulübü" filmi de sinemaseverlerle buluştu.

İzmir'de TRT ortak yapımlara gençlerden yoğun ilgi

Hafta sonunu fırsat bilen İzmirliler de TRT ortak yapımı filmleri izlemek için sinemalara koştu, özellikle animasyon filmleri çocukların ilgi odağıydı

Öte yandan TRT ortak yapımı animasyon filmi Tay'ın gösterimi de sürüyor.

İslam tarihinin dönüm noktası olan Hicreti konu alan film, vizyona girdiği tarihten itibaren 400 bini aşkın kişi tarafından izlendi.

Avrupa ülkelerinden sonra 20 Ekim’de Birleşik Arap Emirlikleri dahil toplam 6 ülkede daha vizyona giren film, Orta Doğu’da vizyona giren ilk Türk animasyon filmi oldu.

"Sinemacılar olarak TRT'ye çok teşekkür ediyoruz"

Sinema işletmecileri, TRT ortak yapımı filmleri sayesinde koronavirüs salgını sonrası sinema salonlarına olan ilginin arttığını söylüyor.

Sinema İşletme Müdürü Seyfettin Güngör de şunları söyledi:

"Özellikle pandemi sürecinde ciddi bir azalma vardı, sinema salonları dolmaya başladı bu filmler sayesinde özellikle sinemacılar olarak TRT'ye çok teşekkür ediyoruz. Bu şekilde eğitici, öğretici, güzel imajlarla filmler yapmış olması bizi çok mutlu ediyor."



