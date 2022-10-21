Takvimler 1957'yi gösteriyordu.

Bandırmalı bir grup lise öğrencisi Sputnik'in uzaya gönderilmesinden ve NASA'nın uzay faaliyetlerinden etkilendi. Türkiye'nin ilk füze kulübünü kurdu.

1959'da da ilk uzaya füze fırlatma denemesini yaptı. Denemeleri başarılı olmasa da öyküleri genç nesillere ilham oldu.

Türkiye'nin ilk uzay macerası bugün tadilatta olan Bandırma Şehit Mehmet Günenç Lisesi'nde başladı. 65 yıl önce 5 liseli gencin yaktığı meşale bugün de Türk gençliğinin elinde yükseliyor.

"Destek verilseydi roket çalışmaları Türkiye'de çoktan başlardı"

Geçen yıl vefat eden Artuğ Sayıner,Türkiye'nin uzay macerasını başlatan o öğrencilerden biriydi.

Bandırma Füze Kulübü Kurucusu Mehmet Artuğ Sayıner, "Bizim yaptığımız deneme sayısı tahmin ediyorum 50'yi geçmiştir. Ve çoğunda başarılı olduk. Eğer biz bu işe devam etseydik o günden bu roket çalışmaları Türkiye'de başlamış olurdu" ifadelerini kullanmıştı.

"NASA ile irtibat kuruluyor"

Bandırma Füze Kulübü bugün Bandırma Havacılık ve Uzay Araştırma Derneği olarak faaliyetini sürdürüyor.

Bandırma Türk Hava Kurumu Şube Başkanı Varol Memişler, "Bandırma Füze Kulübü'nün 1962-63'lere kadar süren sürekli füze denemeleri basın yoluyla NASA tarafından öğreniliyor, dolayısıyla füze kulübü ile irtibat kuruluyor, hoş bir vaka bırakıyorlar" diye konuştu.

TRT ortak yapımı film bugün vizyona girdi

Bandırma Füze Kulübü'nün ilham veren öyküsü TRT ortak yapımıyla beyaz perdeye aktarıldı.

TRT ortak yapımı “Bandırma Füze Kulübü” bugün tüm Türkiye'de sinemalarda izleyiciyle buluşuyor.

Mehmet Artuğ Sayıner'in kızı Yasemin İrkin, babasının adının geçmesinin çok gurur verici olduğunu söyledi.

Kulüp, yarım asrı geçen tarihiyle gençlere bilim aşılamaya devam ediyor.

Haber: Bülent Güler

Kamera: Ahmet Karaahmetoğlu