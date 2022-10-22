Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı kapsamında gerçekleştirilen 10'uncu Boğaziçi Film Festivali başladı.

Festivalde TRT ortak yapımı ve TRT destekli 12 film yarışıyor.

Beyoğlu Atlas Sineması'nda yapılan açılış törenine TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol da katıldı.

Dünya prömiyerini 79. Venedik Film Festivali'nde gerçekleştiren TRT destekli "Victim" Boğaziçi Film Festivali'nin açılış filmi oldu.

Ulusal Uzun Metraj Film kategorisinde, TRT ortak yapımı olan "Kar ve Ayı", "Bir Umut" ve "Har" filmleri yarışıyor.

Açılışta TRT'ye bir plaket verildi

Festivalin açılışında, katkılarından dolayı TRT'ye bir plaket verildi. Plaketi TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol aldı.

Türk ve Dünya sinemasından pek çok filmin gösterileceği festival, 28 Ekim'e kadar Atlas, Kadıköy ve AKM Yeşilçam sinemalarında sürecek. 1 hafta devam edecek festivalin ardından "Altın Yunus" ödülleri sahiplerini bulacak.