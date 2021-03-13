Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 15:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Var/Yok online fotoğraf ve video sergisi sanatseverlerle buluştu
Toplumda kadına bakışı ve kadının özne olarak varlığı ekseninde üretilen 25 video ve fotoğraftan oluşan Var/Yok sergisi online ziyarete açıldı.
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölüm Başkanı Doç. Dr. Uğur Günay Yavuz’un danışmanlığını yürüttüğü ve öğrencileri Öğr. Gör. Ahmet Sait Yıldız, Öğr. Gör. M. Uluç Ceylani, Seçil Taylan Erdemli ve Şenol Günel’in katılımlarıyla hazırlanan ‘Var/Yok’ isimli fotoğraf ve video sergisi sanatseverlerin karşısına çıktı.
Sergi, toplumda kadına bakışı, kadının özne olarak varlığı ekseninde üretilen 25 video ve fotoğraftan oluşuyor. ‘Var/Yok’ sergisi, pandemi koşulları nedeniyle online olarak açıldı. Sanatseverler sergiyi www.varyok.art adresinde 1 ay süre ile gezilebilecek.
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