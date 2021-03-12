Çay, simit, sohbet...

Kimi zaman hüzünlü, kimi zaman sevinçli.

TRT Haber'e kültür sanat ödülü

Türk milletinin kadim kültürünü ekrana taşıyan TRT, bu duyarlılıkla ses getiren yayınlara imza atıyor.

"Özü sözü insan" olan TRT bir ödüle daha layık görüldü.

Her pazar TRT Haber kanalında yayınlanan "Vapurda Çay Simit Sohbet", 2020 yılının en iyi kültür sanat programı oldu.

"TRT adına bu ödülü almak onur verici"

Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen "Yılın Yıldızları Ödülleri" sahiplerini buldu.

Ödül töreni Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'ndeki Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Ödülü alan programın sunucusu ve yapımcısı Ömer Öztürk şunları söyledi:

''10 yıldır Vapurda Çay Simit Sohbet'i yapıyorum. Benim için bir hayaldi. Çok güzel, çok genç bir ekiple devam ediyoruz. TRT adına bunu almak onur verici."

Pandemi sebebiyle programa katılım sınırlıydı. Ödül alanlardan bazıları videokonferans ile geceye katıldı.