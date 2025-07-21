Açık 29.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
TRT Haber 21.07.2025 11:43

Van'da Kültür Yolu Festivali yoğunluğu: 4 aylık ciro bir haftada elde edildi

Van Kültür Yolu Festivali, kentin turizm ve ekonomik yaşamına büyük bir canlılık kazandırdı. Festival süresince oteller ve restoranlar tam kapasite çalışırken, yerel esnaf 4 aylık kazancı bir haftada elde ettiklerini belirtti. Vanlılar ve çevre illerden gelen ziyaretçiler kültür, sanat ve gastronomiyle dolu unutulmaz bir hafta yaşadı.

Van'da Kültür Yolu Festivali yoğunluğu: 4 aylık ciro bir haftada elde edildi

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne bu yıl ikinci kez ev sahipliği yapan Van’da ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Festival süresince şehrin otel ve restoranlarında doluluk oranı arttı, yerli esnaf yaşanan ekonomik canlılıktan memnun kaldı.

12 Temmuz’da başlayan, 20 Temmuz’da sona eren Van Kültür Yolu Festivali’nde; konserlerden tiyatro oyunlarına, sergilerden gastronomiye, arkeolojiden atölyelere kadar yüzlerce etkinlik düzenlendi.

Etkinliklere Vanlıların yanı sıra çevre illerden de yoğun bir katılım oldu.

Van'da Kültür Yolu Festivali yoğunluğu: 4 aylık ciro bir haftada elde edildi

Festival geldi durgunluk bitti

Festival süresince otellerde doluluk oranları artarken, esnaf da şehirdeki hareketlilikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu yıl ikinci kez Van’da düzenlenen festivalin kent ekonomisine büyük katkı sağladığı vurgulandı.

Matbah-ı Van İşletme Sahibi Gonca Güray, “Festival haftasını dolu ve hareketli geçirdik. Bu sadece bizim için değil Van için de iyi oldu. Birçok yerli ve yabancı turisti ağırladık. Elimizden geldiğinde kahvaltımızın tanıtımını yaptık. 4-5 aylık süreçte durgunluk yaşıyorduk ama Van Kültür Yolu Festivali’nin katkılarıyla gayet güzel dolu dolu bir hafta geçirdik” dedi.

Van'da Kültür Yolu Festivali yoğunluğu: 4 aylık ciro bir haftada elde edildi

Van'da turizm de kültür sanat da çok gelişti

Tariria Kültür, Sanat ve Gastronomi Merkezi Genel Müdürü Oğuz Taşkıran, “Doluluk oranlarımız arttı. Özellikle ilk iki gün ve sonraki hafta sonu iyi oldu. İlgi güzel, ilgi büyük. Vanımızda her zaman böyle etkinliklerin yapılmasını arzu ediyoruz. Özellikle son 2-3 yılda Van’da turizmin ve kültür sanatın geliştiğini çok net gözlemliyoruz” ifadelerini kullandı.

Van'da Kültür Yolu Festivali yoğunluğu: 4 aylık ciro bir haftada elde edildi

Yemekler tükendi

Adem Şef’in sahibi Adem Ergin, “Gelen yerli yabancı misafirlerimizin ve yerelin de etkisiyle restoranlarımızın doluluk oranı çok arttı. Biz Kültür Yolu Festivalini geçen sene de bildiğimiz için bu sene daha sağlam hazırlıklar yaptık ve çok güzel geçti. Festival süresince 3-4 gün boyunca yoğunluktan dolayı mutfağımızda birçok yemek tükendi. Bundan kaynaklı birçok misafirimizi diğer işletmelere yönlendirdik. Festival süresince doluluk oranımız hemen hemen yüzde 100 artıyor” açıklamalarında bulundu. 

ETİKETLER
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Yolu Festivali Turizm Van
Sıradaki Haber
Yassı Höyük'te Geç Tunç Çağı'na ait yapı ve silolar gün yüzüne çıkarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:42
Koruma altındaki bu bitkiyi koparana 557 bin 212 lira ceza kesiliyor
12:39
Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde yağışlara bağlı afet ve kazalarda ölenlerin sayısı 125 oldu
12:36
Yerli kalp akciğer makinesinin ilk kan testleri başarıyla sonuçlandı
12:24
Lüleburgaz Deresi'nin yüzeyi yosunla kaplandı
12:19
Kamu işçisinin zam görüşmeleri sürüyor
12:09
TBMM, terörsüz Türkiye görüşmelerine ev sahipliği yapacak
Koruma altındaki Siirt adaçayı için köylüler nöbette
Koruma altındaki Siirt adaçayı için köylüler nöbette
FOTO FOKUS
Dürzi gruplar TRT Haber ekibine ateş açtı
Dürzi gruplar TRT Haber ekibine ateş açtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ