Van kahvaltılarını lezzetlendiren otlu peynir artık tescilli

Yöreye özgü 20 farklı ürünle hem göze hem de mideye hitap eden Van kahvaltısının en önemli ürünlerinden otlu peynirinin korunması için Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) başlattığı çalışmalar sonuçlandı.

Koku ve lezzet açısından diğer peynirlerden farklı olan, koyun sütü, özel mayası ile yaylalardan toplanan ve şifalı olduğu bilinen "yabani nane, kekik, sirmo (yabani sarımsak), mendo, helis, siyabo" gibi otların kullanılmasıyla hazırlanan otlu peynir, Van'a özgü bir lezzet olarak kayıt altına alındı.

Türk Patent ve Marka Kurumu'nun (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescil belgesi verdiği otlu peynir, kahvaltı veren ve peynir satan esnafı da memnun etti.

200 yılı aşkın bir süredir sofralarda

Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Biner, otlu peynirin tescili için uzun süredir çalışma yürüttüklerini ve emeklerinin karşılığını aldıklarını söyledi.

Otlu peynirin 200 yıla aşkın bir süredir sofraları süslediğini anlatan Biner, "Bizim için önemli bir ürün olan otlu peyniri, marka değeri yapmak, kontrol altına almak ve bilinirliğini arttırmak boynumuzun borcu. Artık önemli bir marka değerine sahip olacağız. Yüz yıllardır gelen değerlerimizi ortaya çıkarıp bu şekilde tescillememiz lazım" dedi.

Biner, Van'la özdeşleşen otlu peynire sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Otlu peynirin tescili için 3 yıldır bir çaba sarf ediyoruz. Görüşmeler yaptık. Peynirin belli bir standarda oturtulmasıyla ilgili bir şeyler yapmak gerekiyordu. Bu süreçten sonra tamamen kontrol altına alınacak. Geçmişte her türlü yeşillik katılarak otlu peynir diye haksız kazanç olarak sunuluyordu. Artık bunun da önüne geçmiş olacağız."

Sofralarımızın en önemli ürünü otlu peynir

Kahvaltı salonu işleten Yusuf Konak ise, otlu peynirin tescil edilmesinin kahvaltı veren esnafı sevindirdiğini ve Van kahvaltısı kalitesinin daha çok artacağını söyledi.

Otlu peynirin kahvaltının "baş tacı" olduğunu belirten Konak, "Sofralarımızın en önemli ürünü olan otlu peynirin tescilden sonra önemi daha da arttı. Artık Van'a has. Bunca yıldır beklediğimiz bir haberdi. Buna çok sevindik" dedi.

Kaynak: AA