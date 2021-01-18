Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Üzümün yolculuğu sanal sergide
[Fotoğraf: AA]
Konya Beyşehirli fotoğraf sanatçısı Feray Bilir, yeni yılın ilk sanal sergisinde bağ bozumundan pekmez yapımına kadar uzanan öyküyü fotoğraflarla anlattı.
Feray Bilir'in "Üzüm" isimli fotoğraf sergisi sanal ortamda açıldı.
Bilir'in bağ bozumundan pekmez yapımına uzanan öyküyü fotoğraflarla anlattığı sanal serginin açılışına Sille Sanat Sarayı üyeleri yoğun ilgi gösterdi.
Sergide, Bilir'in eylül ve ekim aylarında Beyşehir'in Huğlu Mahallesinde yaptığı mesaiyle objektiflere yansıttığı çalışmanın 32 fotoğraf karesi yer aldı.
Etiketler: Konya Tarım Üretimi
Sıradaki Haber
Mısır'da önemli keşif: 52 lahit bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz