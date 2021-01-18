Mısır'ın Saqqara nekropolünde, MÖ 2323 ile MÖ 2150 yılları arasında Mısır'ı yöneten Altıncı Hanedanlığın ilk kralı olan Kral Teti'nin eşi Kraliçe Neit'in tapınağı bulundu.

Keşif, Mısır'ın eski Antikalar Bakanı ve arkeolog Zahi Hawass'ın başkanlığındaki bir arkeolog ekibi tarafından gerçekleştirildi.

[Fotoğraf: DHA (Yeni Krallık dönemine dayanan 52 ahşap lahit)]

Arkeologlar ayrıca, Yeni Krallık dönemine dayanan 52 ahşap lahit de buldu.

Büyüler derlemesi de keşfedildi

Ekibin, Ölüler Kitabı'nın metinlerini de içeren bir papirüs ve antik Mısır'da ölüleri yeraltı dünyası için yönlendirmeyi amaçlayan "büyüler derlemesini" de keşfettiği açıklandı.

[Fotoğraf: DHA ]

Ayrıca, MÖ 1570 ve MÖ 1069 yılları arasında Mısır'ı yöneten Yeni Krallık dönemine ait ceset kuyuları, tabut ve mumyalar da keşfedildi.

Birçok piramide, antik manastırlara ve hayvan mezarlıklarına da ev sahipliği yapan Saqqara, antik Mısır başkenti Memphis'in bir nekropolü ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

[Fotoğraf: DHA ]