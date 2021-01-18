Mısır'da önemli keşif: 52 lahit bulundu
Mısır'ın Saqqara nekropolünde arkeologlar tarafından Kraliçe Neit'e ait olduğu belirtilen tapınak ve Yeni Krallık dönemine ait 52 ahşap lahit keşfedildi.
Mısır'ın Saqqara nekropolünde, MÖ 2323 ile MÖ 2150 yılları arasında Mısır'ı yöneten Altıncı Hanedanlığın ilk kralı olan Kral Teti'nin eşi Kraliçe Neit'in tapınağı bulundu.
Keşif, Mısır'ın eski Antikalar Bakanı ve arkeolog Zahi Hawass'ın başkanlığındaki bir arkeolog ekibi tarafından gerçekleştirildi.
Arkeologlar ayrıca, Yeni Krallık dönemine dayanan 52 ahşap lahit de buldu.
Büyüler derlemesi de keşfedildi
Ekibin, Ölüler Kitabı'nın metinlerini de içeren bir papirüs ve antik Mısır'da ölüleri yeraltı dünyası için yönlendirmeyi amaçlayan "büyüler derlemesini" de keşfettiği açıklandı.
Ayrıca, MÖ 1570 ve MÖ 1069 yılları arasında Mısır'ı yöneten Yeni Krallık dönemine ait ceset kuyuları, tabut ve mumyalar da keşfedildi.
Birçok piramide, antik manastırlara ve hayvan mezarlıklarına da ev sahipliği yapan Saqqara, antik Mısır başkenti Memphis'in bir nekropolü ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.