Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 13:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da 24 saatte Covid-19'dan 83 kişi hayatını kaybetti
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 83 kişi artarak 56 bin 886'ya yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınında son 24 saatte 83 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 bin 806 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 56 bin 886'ya, vaka sayısının da 1 milyon 336 bin 217'ye çıktığını aktardı.
Covid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 348'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 125 bin 499'ye ulaştığını ifade etti.
Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 8 milyon 580 bin 126 olduğunu kaydetti.
Etiketler: İran
Son Haberler
- 15:39
- 15:51
- 15:53
- 15:14
- 15:42
Sıradaki Haber
Güney Kore Devlet Başkanı: ABD ve Çin ile ilişkiler eşit derecede önemli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz