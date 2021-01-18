Bakan Şireliyev, uzmanların araştırmaları sonucu en iyi aşının Sinovac olduğu kanısına vardıklarını söyledi.

Şireliyev, "Bu aşı birkaç ülkede klinik testlerden geçti. Kardeş Türkiye de bu aşıyı kullanıyor. Yeteri kadar etkili bir aşıdır." dedi.

Aşılama hedefi: Ülke nüfusunun yüzde 40'ı

Azerbaycan'a aşamalı olarak 4 milyon doz aşının getirilmesi planlanıyor. Ülkede daha sonra yine aşı alınarak nüfusun yüzde 40'ının aşılanması hedefleniyor.

Aşılamanın iki aşamada yapılması planlanan Azerbaycan'da, ilk olarak sağlık çalışanlarına, 65 yaş üstü kişilere ve salgınla mücadele faaliyetlerinde yer alan güvenlik güçlerine aşı yapılacak.

Sonraki aşamada solunum sistemi, hemodiyaliz, şeker hastalığı, obezite gibi kronik hastalıkları bulunan kişiler, 50 yaş üstü vatandaşlar, eğitim, toplu taşıma, iletişim ve bankacılık sektörü çalışanları aşılanacak.