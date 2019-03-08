Tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğunun yanında yönetmenlik de yapan Yazgan, 4 Nisan 1946'da Sinop'ta dünyaya geldi.

Başarılı oyuncu, 1963'te Türk sinemasının klasiklerinden biri olan Metin Erksan'ın "Susuz Yaz" filmindeki rolüyle sinemaya adım attı.

Kariyerini 1983'e kadar sinema ve tiyatroda sürdüren sanatçı, 1980'lerin başında kurulan Tuncay Özinel Tiyatrosu'nda Altan Karındaş, Asuman Arsan, Tekin Siper, Ayşen Gruda, Zeynep Tedü, Halit Akçatepe, Nezih Tuncay ve Tomris Kiper ile aynı sahneyi paylaştı ve çeşitli oyunları sahneye koydu.

Ercan Yazgan, 1986-1988 arasında TRT'de yayınlanan ve başrollerini Perran Kutman ile Şevket Altuğ'un oynadığı "Perihan Abla" dizisindeki "Şoför İsmet" karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

Hayatı boyunca çok sayıda dizi ve sinema projesinde de yer alan sanatçı, Erdal Özyağcılar, Savaş Dinçel, Ayşe Kökçü, Mehmet Akan, Aykut Oray, Salih Kalyon, Selçuk Uluergüven, Ali Uyandıran, Rutkay Aziz, Cihat Tamer, Güzin Özipek, Dursun Ali Sarıoğlu, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Cezmi Baskın, Zihni Göktay'ın da aralarında bulunduğu ünlü isimlerle aynı yapımlarda rol aldı.

"En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı

"Kaygısızlar" dizisinde "Memnun Kaygısız"ı canlandıran Yazgan, 1989-2002 arasında yayımlanan "Bizimkiler" dizisinde ise "Kapıcı Cafer" olarak ekranlara çıktı.

Uzun bir tedavi süreci sonrası yakalandığı verem hastalığını yenen Yazgan, 1999 yapımı "Duruşma" filmindeki rolüyle 36. Antalya Film Şenliği'nden "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Usta oyuncu, 2015'te Hande Doğandemir, Fatih Artman, Devrim Yakut, Cengiz Bozkurt, Erdal Tosun'un başrolleri paylaştığı "Bana Masal Anlatma" filminde rol aldı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 8 Mart 2018'de hayatını kaybeden Yazgan'ın cenazesi, Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde düzenlenen törenin ardından Karacaahmet Mezarlığına defnedildi.

Rol aldığı yapımlar

Oynadığı film ve dizilerden bazıları şöyle:

Bana Masal Anlatma, İffet, Kardelen, Hanımın Çiftliği, Adanalı, Ahh İstanbul, Altın Kafes, Hayat Bilgisi, Aşk Meydan Savaşı, Balalayka, Duruşma, Sevda Kondu, Kaygısızlar, Yazlıkçılar, Bir Milyara Bir Çocuk, Bizimkiler, Kabadayı, Şaka Maka, Perihan Abla, Üç İstanbul, Arkadaşım, Dokunmayın Şabanıma, Ölüm Görevi, Tatlı Kaçık, İzin, Hüdaverdi-Pırtık, Susuz Yaz.

Kaynak: AA