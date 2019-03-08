Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki "Anadolu Ateşi- İstanbul Dreams" adlı gösteriyi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan yönetti.

Doğu ile batı kültürlerinin harmanlanarak müzikler eşliğinde dans figürlerinin yansıtıldığı gecede, halk danslarıyla beraber bale ve modern dans performansları da sergilendi.

Gösteride, 3 bin halk dansı figürü ve müziğini içinde barındıran Anadolu Ateşi, farklı yaş grubundaki dansçılarıyla etkili bir gösteriye daha imza attı.

Gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan Anadolu Ateşi ekibi uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA