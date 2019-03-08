Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" konseri yapıldı. Konseri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şef Yardımcısı Cemi'i Can Deliorman yönetti.

Konserde, dört kadın sanatçıdan olan önemli oda müziği topluluklarından Nemeth Quartet konuk olarak sahne aldı.

Gecede, Franz Schubert'in "Senfoni no:4", Utar Artun'un "Yaylı Kuartet ve Orkestra İçin Konçerto " gibi eserler BBDSO eşliğinde seslendirildi.

Konser sonunda müzikseverleri selamlayan solistler uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA