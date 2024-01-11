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Kültür-Sanat
İHA 11.01.2024 15:27

Urartulardan kalma mezar tarihe ışık tutuyor

Iğdır'da merkeze bağlı Asma köyünde tarihi Urartu Mezarlığı bulundu.

Urartulardan kalma mezar tarihe ışık tutuyor

Urartular döneminden kaldığı ve Demir Çağı'nın özelliğini barındırdığı söylenen Urartu Mezarlığı köylüler tarafından bulundu.

Köylüler tarafından tespit edilen boşlukta araştırmacıların çalışması sonucu alanın Urartulardan kalma bir mezar olduğu tespit edildi.

Mezar odasının ön kısmının toprak kayması sonucu büyük ölçüde tahrip olduğu biliniyor. Bu alan daha sonra cami olarak kullanıldığı dönemde düzeltilerek genişletildi.

Urartulardan kalma mezar tarihe ışık tutuyor

Mezarlık içinde üç niş bulunurken, bu nişlerden biri mescit olarak kullanıldığı dönemde genişletilerek mihrap olarak kullanıldı. Mezarlığın içinde giriş kapıları bulunmayan iki oda yer alıyor. Bu iki odayı birbirinden ayıran bir genişlik yer alırken, ileriye doğru genişleyen bir bölme de bulunuyor.

Ayrıca burası vatandaşlar tarafından dilek dileme alanı olarak da kabul gördü. İnanışa göre; mağara içinde düşen taşları tekrar duvara yapıştırılıyor, bir dilek tutuluyor ve eğer taş duvara yapışırsa dilek kabul oluyor.

Araştırmacılar tarafından yapılan çalışmada mezarlık ile ilgili mimari özellikler kayıt altına alınırken, arkeolojik bir veri elde edilemedi.

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Urartular Tarihi Eser Iğdır
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