Dini bilgi yarışması arayanlar için doğru adres: TRT Bil Bakalım “İslamiyet” ve “İslam Tarihi” kategorileri

Siyerden hadislere, peygamberler tarihinden ilmihal bilgisine kadar birçok konuyla ilgili soruları içinde bulunduran TRT Bil Bakalım, İslami bilgilerini tazelemek isteyenler için doğru adres olmaya devam ediyor.

Dini bilgi yarışması sorularıyla kullanıcılar bilgilerini pekiştirebilir, yeni şeyler öğrenebilir ve kendilerini sınayabilirler. Daha çok bildikçe kategori sıralamasında yükselebilir, diğer kullanıcılarla yarışabilir ve profillerini özel rozetlerle donatabilirler.

Dini bilgi yarışması sorularıyla ilmi bilgilerinizi test edin.

Akika kurbanı nedir? Hz. Ömer (ra) hangi özelliğiyle ün salmıştır? Müslümanların ilk kıblesi nerededir? Siz de hemen ücretsiz bir şekilde TRT Bil Bakalım’ı indirebilir ve yarışmaya başlayabilirsiniz. Yüzlerce dini bilgi yarışması sorusuyla kaliteli vakit geçirirken yepyeni bilgiler öğrenme imkanı TRT Bil Bakalım’da!

TRT Bil Bakalım

TRT’nin dijital bilgi yarışması Bil Bakalım "Coğrafya", "Bilim", "Tarih", "Spor", "Genel Kültür", "Sinema TV" ve "Sanat" gibi ana başlıklar ile çeşitli alt kategorilerle kullanıcılara ücretsiz ve reklamsız bilgi yarışması oynama imkanı veriyor.

Yayınlandığı günden bu yana 5 milyon üzeri indirmeye ulaşan uygulama her hafta güncellenen etkinlikler ve taze kategoriler ile kendini yenilemeye devam ediyor.

TRT Bil Bakalım'ı Android'e indirmek için tıklayınız

TRT Bil Bakalım'ı Apple'a indirmek için tıklayınız

İster tek başına ister karşılıklı oynama imkanı

Kullanıcıların bireysel olarak oynayabilecekleri “tek başına”, rastgele rakiplerle veya arkadaşlarıyla yarışabilecekleri “karşılıklı” oyun modlarının yanı sıra ülke ve dünya gündemine göre sürekli güncellenen farklı konuların yer aldığı “etkinlikler” modları yer alıyor. Aile ve arkadaşları ile kaliteli zaman geçirirken eğlenmek isteyenlerin adresi yine TRT Bil Bakalım olmaya devam ediyor.

Kullanıcıların aynı anda hem eğlenip hem öğrendiği uygulamada sıralamayı gösteren bir liderlik tablosu bulunuyor. Usta, şampiyon, araştırmacı, aydın, entelektüel, haritacı, tarihçi, okur, sanatçı gibi ünvanlarla kullanıcılar profillerini taçlandırabiliyor.

TRT Bil Bakalım'da oyuncu kendi oyununu kurup, dilediği kişiye davet gönderebiliyor, isterse 10 kişilik oyun oluşturup arkadaşlarıyla rekabet edebiliyor. TRT Bil Bakalım'ı diğer oyunlardan ayıran en önemli özelliği ise tamamen ücretsiz ve reklamsız olması. Kullanıcılar bu eğitici çevrim içi oyunun hiçbir aşamasında reklam veya ödeme ile karşılaşmadan kesintisiz eğlencenin tadını çıkarıyor.

TRT Bil Bakalım, Android ve iOS uygulama marketleri Play Store ve App Store'dan indirilebiliyor.