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Kültür-Sanat
AA 09.01.2024 17:23

Türk sanat müziğinin usta ismi Yüksel Uzel'in cenazesi defnedildi

Türk sanat müziğinin emektar isimlerinden Yüksel Uzel, ailesi ve sevenleri eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Türk sanat müziğinin usta ismi Yüksel Uzel'in cenazesi defnedildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybeden Uzel için Yeniköy Camisi'nde ikindi vaktinde kılınan cenaze namazına sanat ve sinema dünyasından ünlü isimler katıldı.

Namazın ardından ünlü müzisyenin cenazesi, Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazede taziyeleri kabul eden kızı Arzu Uzel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, annesi için "Bir parçanızı kaybetmiş oluyorsunuz. Annemin kürküyle geldim. Çünkü annem hem anne hem baba oldu bana. Eşi dostu, hayatındaki en büyük zenginlik" dedi.

Ünlü oyuncu Demet Akbağ da "Benim için çok özel, güzel, zarif, çok bilge ve farklı bir kadındı. Çok uzun zamandır hatta ilk genç kızlık yıllarımdan beri tanıdığımdı." ifadesini kullandı.

Uzel ile mesleğe başlangıcından çok önce tanıştığını kaydeden Akbağ, "Kendisiyle tesadüfi bir dostluğumuz var. Benim için çok özel biriydi. Başımız sağ olsun." diye konuştu.

Müzisyen Safiye Soyman da yakın arkadaşı Yüksel Uzel için şunları kaydetti:

"Çok değerli bir sanatçımızdı. Çok iyi bir büyüğümüzdü. Gerçekten çok kültürlü, bambaşka biriydi. Ağzından bal akardı, altın nağmeler dökülürdü. Çok başkaydı Yüksel'imiz. Johannesburg'da olduğu için, geriden geriye takip edemiyoruz ama Türkiye'ye geldiği zaman mutlaka görüşürdük. Çok üzüldüm onun hastalığına. Allah rahmet eylesin."

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