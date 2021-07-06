Ünlü müzisyen Yücel Arzen, 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yılına özel şarkı besteledi.

"Hürriyet Çağrısı" adındaki şarkıyla bu kez İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'a seslendi. Şarkı, İstiklal Marşı'na bugünün gözünden cevap veren sözleriyle dikkat çekiyor.

"Hürriyet Çağrısı'nda bulunuyoruz"

Müzisyen Yücel Arzen, " İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a cevap veriyoruz. 'Korkmuyoruz' diye başlayan bir Hürriyet Çağrısı'nda bulunuyoruz. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Senfoni ve Korosuyla birlikte kurtaracağız bu işi" dedi.

15 Temmuz gecesinin ruh halini ritimlerine yansıtan "Hürriyet Çağrısı”, rap bölümüyle de müziğin farklı tarzlarını birleştiriyor.

"Mazlumların bir araya gelip toplandığı bir çağrı olacak"

Yücel Arzen, "Bütün mazlumların bir araya gelip toplandığı bir çağrı olacak. Türkler bunu ezelden beri, Akif'in söylediği gibi başarmışlardır. Şimdi 100. yılında bunu yeniden gür bir sesle dile getirecekler" açıklamasını yaptı.

110 kişilik orkestra eşlik ediyor

Şarkının klibi için, Tarihi Beykoz Kundura fabrikası mekan olarak belirlendi. 110 kişilik dev bir orkestranın yer aldığı çekimler 35 kişilik teknik ekiple devam ediyor.

Projenin gelişim sürecine ilişkin bilgi veren 15 Temmuz Derneği Sözcüsü Zekeriya Erdim, şunları söyledi:

"15 Temmuz'un 5. yıl dönümü münasebetiyle, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle bu projeyi hayata geçirmiş olduk. 14 Temmuz akşamı da Üsküdar'da, şehitler makamının hemen üstündeki millet bahçesinde özellikle gençler için sunacağız."