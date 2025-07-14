UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 3 yeni kayıt

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 47. Genişletilmiş Dünya Mirası Komite Toplantısında, Afrika'dan 3 yeni alan listeye alınırken, 3 alan da "Tehlike Altındaki Dünya Mirası" listesinden çıkarıldı.

Buna göre, bölge halkı tarafından tanrıların ve kutsal ruhların yaşadığı yer olarak kabul edilen aynı zamanda endemik bitki türleri ve yürüyüş rotalarıyla doğa tutkunlarının uğrak noktası Malavi'nin güneyindeki Mulanje Dağı listeye alındı.

Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde, 12. ve 17. yüzyıllar arasında oluştuğu tahmin edilen, arkeolojik ve tarım alanlarıyla ibadet mekanlarını barındıran Mandara Dağlarındaki Diy-Gid-Biy kültürel peyzajı da listeye girdi.

Gine Bissau'dan ilk

Gine Bissau açıklarında, 88 ada ve adacıktan oluşan, 13 bin kilometrekarelik Bijagos Takımadaları da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kaydedildi.

Ana erkil Bijago etnik grubunun yaşadığı, animist inançlar ve kadın liderliğinin öne çıktığı takımadalar, aynı zamanda Gine Bissau'dan listeye giren ilk dünya mirası olarak da kayda geçti.

Yalnızca 20 adada toplamda 30 bin kişinin yaşadığı takımadalar, 870 binden fazla göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor.

Bazı alanlar listeden çıkarıldı

Öte yandan Afrika kıtasındaki bazı alanlar da Tehlike Altındaki Dünya Mirası listesinden çıkarıldı.

Bu kapsamda, Madagaskar'daki Atsinanana Yağmur Ormanları, Mısır'daki Abu Mena bölgesi ve Libya'daki tarihi Ghadames kenti artık listede yer almayacak.

Dünyanın en büyük ikinci kıtası olmasına rağmen Afrika, Dünya Mirası Listesi'ne kayıtlı alanların yalnızca yüzde 9'una sahipken, "tehlike altındaki miras" alanlarının yaklaşık dörtte birini barındırıyor.