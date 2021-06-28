1990'lı yıllarda televizyona damga vuran TRT'nin unutulmaz dizisi Bizimkiler'de Cemil karakterine hayat verdi. "Sevim koş" repliğiyle hafızalarda yer etti.

Tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner, İzmir'de hayatını kaybetti.

77 yaşındaki Sayıner, bir süredir İzmir Karşıyaka'da yaşıyordu.

Yeme bozukluğu ve sıvı elektrolit dengesizliği sebebiyle hastanede tedavi görmüştü.

Kaldığı evde tekrar rahatsızlanan usta oyuncunun yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat ettiği açıklandı.

Uğurtan Sayıner kimdir?

Uğurtan Sayıner 1944 yılında Samsun'da dünyaya geldi.

İktisat fakültesi mezunu olan oyuncu, 1962 yılında ilk kez sahneye çıktı. Çeşitli tiyatro topluluklarında yer alan Sayıner, sinema ve televizyon dizilerinde de oynadı.

1989 - 2002 yılları arasında yayınlanan ve Türk televizyonuna damga vuran Bizimkiler dizisindeki Cemil karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı ve sevildi.