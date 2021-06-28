Akdeniz'in derinliklerindeki tarihi şehirler, büyük savaşlara tanıklık etmiş gemiler, tarihe ışık tutuyor.

Akdeniz kıyıları, tarih boyunca önemli ticaret limanlarına ev sahipliği yaptı. Bunların en önemlileri Patara ve Olimpos limanlarıydı.

Yüz yılar içinde bir çok liman kenti su altında kaldı, çok sayıda gemi de sırlarıyla derinliklere gömüldü.

Su altındaki tarihi keşfetmek için "Arkeo" gemisi ile bu yıl da sefere çıkan Akdeniz Üniversitesi ekibi, sadece 2020 yılında, bugüne kadar bilinmeyen 52 batık keşfetti.

Öncelikle Akdeniz kıyılarında dalış yapılacak yerleri belirleyen ekibe, suyun derin olduğu yerlerde su altı robotu eşlik ediyor.

Çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı adına yapılıyor. Mersin ve Adana bölgeleri su altından adım adım taranıyor.

Kayıtlara geçen batık sayısı 300

Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında kayıtlara geçen batık sayısı 300. Dünyanın en eski ticaret gemisinin batığı da 2018'de Antalya açıklarında tespit edildi.

Akdeniz Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Hakan Öniz, "Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki ilk tarih, ilk coğrafya, ilk yelkenli gemiler, ilk deniz ticareti… Yani dünyanın tarihine yön veren birçok ilk bizim kıyılarımızda yaşanmış. Doğal olarak bu kıyılar su altında da çok zengin." dedi.

Denizin derinliklerinde arkeolojik bir görüntüye rastlandığında uzmanlar suya dalıyor. Her dalış yeni bir gizemin açığa çıkmasını sağlıyor.

Bulunan batıklar, tespit edilen objeler tek tek işaretlenerek kayıt altına alınıyor.

50 bin batık bulunduğu tahmin ediliyor

5 bin yıllık ticari geçmişi bulunan Akdeniz havzasında 50 bin batık bulunduğu tahmin ediliyor.

Türkiye'nin kıyıları da halen keşfedilmeyi bekleyen gizemlerle dolu.

Haber: Sena Ünal

Kamera: Erdinç Kızılgedik - Ufuk Ulusoy