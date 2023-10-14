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Kültür-Sanat
AA 14.10.2023 15:54

Türkiye'deki klasik otomobiller Ankara'da buluştu

Türkiye'nin farklı illerinden getirilen 600'den fazla otomobil, Türkiye Klasik Otomobil Festivali'nde ziyarete açıldı. Festival bugün ve yarın klasik otomobil severleri bir araya getirecek.

Türkiye'deki klasik otomobiller Ankara'da buluştu
[Fotograf: AA]

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, festival hakkında yaptığı açıklamada, Başkent Millet Bahçesi'nde bugün çok keyifli bir ortamın olduğunu belirterek, 600'den fazla klasik aracın burada sergilendiğini belirtti.

Türkiye Klasik Otomobil Festivali Ankara'da başladı
Türkiye Klasik Otomobil Festivali Ankara'da başladı

Türk ve yabancı filmlerde görülen otomobillerin aynılarının bu festivalde yer aldığını söyleyen Balcı, "Bütün Ankaralıları, klasik otomobil severleri, nostalji yapmak isteyen herkesi bekliyoruz. Yoğun bir ilgi var. İlgi nedeniyle bunu yapmak için harekete geçtik. Hem araç hem de gelen ziyaretçi sayısı bu sene rekor kıracak." dedi.

Türkiye'deki klasik otomobiller Ankara'da buluştu

Ankara Klasik Otomobil Kulübü Başkan Yardımcısı Bülent Topaçlıoğlu ise geçen sene festivalin ilki olduğunu hatırlatarak, "Gençler daha çok spor arabalardan hoşlanıyor, orta yaşlı ve yaşlı insanlar daha çok salon tipi arabalardan hoşlanıyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki klasik otomobiller Ankara'da buluştu

Kovboy kıyafeti ile festivalde dikkati çekti

Festivale, restore ettiği eski Ford marka minibüsüyle katılan ve kovboy kıyafeti ile dikkati çeken Sefer Karakaş, Çorum'dan geldiğini ifade ederek, klasik araçlara çok büyük ilgisi olduğunu söyledi.

Türkiye'deki klasik otomobiller Ankara'da buluştu

Karakaş, "Bu aracı 50 yıldır muhafaza ediyorum. Böyle güzel etkinliğin her ilimizde her yıl olmasını temenni ediyorum. Yeni nesle eski icatları tanıtmada örnek olmuş oluyor. Aracı da tamamen kendim modernize ettim. Kostüm ise benim tarzım, çocukluktan beri böyle bir tarz oluşturdum, tasarımları, aksesuarları bana ait." diye konuştu.

Etkinliğe Yozgat Sarıkaya'dan gelen Kamil Anıl Pehilvan da festivaldeki araçların çoğunun güzel olduğunu ve bu otomobillere hayranlıkla baktığını söyledi.

Türkiye'deki klasik otomobiller Ankara'da buluştu

Kara Şimşek'e yoğun ilgi

Festivalde en büyük ilgiyi ise 1982-1986 yılları arasında ABD'de çekilen, Türkiye dahil birçok ülkede yayınlanan televizyon dizisi "Kara Şimşek"te kullanılan otomobil gördü.

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