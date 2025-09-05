Türkiye'de müze sayısı 2024'te yıllık yüzde 5 artarak 636 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin "kültürel miras istatistikleri"ni açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde müze sayısı geçen yıl 2023'e kıyasla yüzde 5 artarak 636'ya çıktı. Bu müzelerin 217'si Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 401'i özel müze kategorisinde yer alırken Milli Saraylar Başkanlığına bağlı 18 müze faaliyet gösterdi. Ören yeri sayısı ise 147 oldu.

Müzelerdeki eser sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artarak 3 milyon 995 bin 133 olarak kayıtlara geçti.

Bakanlığa bağlı müzelerdeki eser sayısı da bu dönemde yüzde 0,9 artarak 3 milyon 370 bin 881 olurken özel müzelerdeki eser sayısı yüzde 1,7 artışla 291 bin 89'a ulaştı. Aynı dönemde Milli Saraylar Başkanlığına bağlı müzelerdeki eser sayısı yüzde 22,1 artışla 333 bin 163 oldu.

Bakanlığa bağlı müzelerdeki eserlerin yüzde 60,1'i sikke, yüzde 27,8'i arkeolojik materyal, yüzde 6,5'i etnografik materyal, yüzde 3,5'i tablet olarak belirlendi.

Ziyaretçi sayılarında artış

Müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 10,6 artarak 61 milyon 687 bin 726'ya yükseldi. Ziyaretçilerin yüzde 51,7'si Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret etti.

Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerine gidenlerin sayısı 18 milyon 995 bin 286'yı bulurken bunun toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 30,8 oldu.

Özel müze ziyaretçi sayısı yüzde 8,4 artarak 19 milyon 774 bin 549'a, Milli Saraylar Başkanlığına bağlı müze ziyaretçi sayısı ise yüzde 42,3 yükselerek 9 milyon 999 bin 370'e çıktı.

Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yeri ziyaretlerinden 5 milyar 158 milyon 308 bin 599 lira gelir elde edildi. Bakanlık tarafından satılan müze kartı sayısı 5 milyon 964 bin 575 oldu.

En çok müze ziyareti İstanbul'da

En yüksek müze ziyaretçi sayıları, 18 milyon 182 bin 745 ile İstanbul, 4 milyon 698 bin 641 ile İzmir ve 4 milyon 451 bin 607 ile Nevşehir illerinde gerçekleşti.

Taşınmaz kültür varlıklarının sayısı 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 2,1 artarak 127 bin 285'e çıktı. Bu kültür varlıklarının en çok bulunduğu il 34 bin 258 ile İstanbul olurken bu ili 8 bin 61 ile İzmir ve 5 bin 30 ile Muğla takip etti.

Sit alanı sayısı arttı

Toplam sit alanı sayısı 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 5,4 artarak 26 bin 127'ye ulaşırken sit alanlarının yüzde 97'sini arkeolojik bölgeler oluşturdu.

Milli parkların sayısı 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 2,1 artarak 49 oldu. Milli park alanı yüzde 0,4 artışla 913 bin 160 hektara ulaştı. Tabiat parkı sayısı yüzde 0,8 artarak 268 olurken tabiat parkı alanı yüzde 12,9 azalışla 94 bin 88 hektar olarak kayıtlara geçti.

Tabiatı koruma alanı sayısı ise geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3,2 artarak 32 oldu. Tabiat anıtı sayısı yüzde 0,9 artışla 111'e çıktı.