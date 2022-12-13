Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 2022 yılı Sedat Simavi Ödülleri Burhan Felek Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

46 yıldır aralıksız olarak verilen Sedat Simavi Ödülleri’nde TRT Radyo 1’den Didem Karakelle Sayın da ödül alan isimler arasında yer aldı.

Sayın’a ödülünü TGC Genel Sekreter Yardımcısı Nuray Karagöz verdi.

“Dünya Mirası: Troya Antik Kenti” adlı programı ile övgüye değer görülen Didem Karakelle Sayın çok mutlu olduğunu söyledi.

Böyle bir ödüle layık görüldüğüm için aynı zamanda çok gururluyum diyen Sayın, “Program Türkiye’de ve Dünya’da UNESCO Dünya Mirası listesine girmiş yerlerden oluşuyor. Tarihe ve kültüre doğru çıkılan bir yolculuk bize böyle bir ödül kazandırdı. Kurumum TRT İstanbul Radyosu’na, tüm emeği geçen ekip arkadaşlarıma ve Seçici Kurula teşekkür ediyorum” dedi.

