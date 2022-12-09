Türk ordularının Ortadoğu ile ilişkileri, ilk olarak Abbasiler döneminde başlamıştı. Sonraki süreçte ise her dönem belirleyici güç, yine Türk orduları oldu.

Konuya ilişkin daha önce lisans tezi hazırlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Özel Kalem Müdürü Tuğgeneral Remzi Albasan, çalışmalarını kitaplaştırdı. Ortadoğu ve askeri stratejiler için bir özet niteliğinde olan ‘Ortadoğu’da Türk Askeri Misyonu’ isimli kitap, Kopernik Kitabevi tarafından yayınlandı.

Abbasiler döneminde başladı

Kitapta, Türk orduları ile Orta Doğu ilişkilerinin tarihsel kökenleri ve bugünkü durumu ele alınıyor. İlk olarak Abbasiler döneminde başlayan ilişkiler ‘Babek İsyanı’ gibi olayların bastırılmasında Türk askerlerin kullanılması ile önem kazanmıştı. Sonraki dönemde Türklerin İslam’ı kabul etmesiyle birlikte, ilişkiler daha fazla gelişti. Türk orduları aynı zamanda “İslam Orduları” olarak anılmaya başlandı ve Müslümanların bayraktarlığını yaptı. Bu durumun özellikle Selçuklular ve Osmanlılar döneminde zirveye çıktığı ve Orta Doğu’da bunun en güçlü yansımalarının görüldüğü ifade edildi.

Güvenin teminatı

Batı’da Türkler ve Müslümanlığı aynı algılandığını, bir kişi Müslüman olduğunda “Türk oldu” şeklinde nitelendiği belirtilen kitapta, bugün de Balkanlar, Kuzey Afrika, Kafkaslar, Orta Asya gibi bölgelerle birlikte Orta Doğu’da TSK’nın etkin rol üstlendiği ifade edilerek, “bölgede güvenin teminatı” olduğunun altı çizildi.

Kitapta ayrıca askeri stratejilere ve tarih boyunca Türk ordusu tarafından sahada uygulanan stratejilere ilişkin veriler de bulunuyor.