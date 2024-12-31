Türk Tarih Kurumu 2024'te 110 eseri okurla buluşturdu

TTK'dan yapılan açıklamaya göre, birçoğu üniversitelerin ilgili bölümlerinde ders kitabı olarak okutulan ve önceki baskılarıyla alanlarında temel başvuru kaynağı haline gelen 70 kitap, yeni baskılarıyla raflardaki yerini alırken yıl içinde baskısı tamamlanan 40 yeni kitap da okurla ilk kez buluştu.

Kanuni Sultan Süleyman ve Dönemi, Nointel Markisi'nin Seyahatleri, Mimar Sinan'ın İstanbul'daki Eserleri ve Kültepe Tabletleri gibi siyasi tarihten kültür tarihine, arkeolojiden sanat tarihine geniş bir yelpazede araştırmacılara ve tarih meraklılarına sunulan kitaplar arasında, kurumun yeni bir proje kapsamında hazırlattığı "Genel Okuyucu Dizisi"nden 2 kitap da bulunuyor.

Kurumun kamuoyunda yer bulan tarihi konuları herkese hitap edecek bir dilde anlatmak üzere hazırlattığı yeni dizisi kapsamında Prof. Dr. Feridun M. Emecen tarafından kaleme alınan İstanbul Kuşatması ve Fetih 1453 ile Prof. Dr. Hakan Uzun tarafından yazılan Atatürk Dönemi Türk Modernleşmesi bu dizinin ilk kitapları olarak geçen aylarda okurla buluştu. Seri kapsamında yaklaşık 100 eserin de 2025 yılı içerisinde raflarda yerini alması planlanıyor.

Eserler arasında 6 e-kitap da bulunuyor

2024 yılı içerisinde okura sunulan eserler arasında 6 e-kitap da bulunuyor. Kurumun internet sitesi üzerinden ücretsiz şekilde erişime açılan kitaplar arasında Yusuf Akyurt'un Resimli Türk Abideleri ve Mora İsyanı'ndan İzmir İktisat Kongresi'ne Kurum tarafından düzenlenen sempozyumların bildiri kitaplarına da erişim sağlanabiliyor.

Kurumun 1937 yılından beri aralıksız olarak yayımladığı ve Türkiye'nin en eski ve kesintisiz yayımlanan bilimsel dergisi Belleten de 2024 yılında 3 sayı daha yayımlanarak 313'üncü sayısına ulaştı.

Kurumun diğer süreli yayını Belgeler de 3 yeni sayısıyla tarihi belgeleri araştırmacıların dikkatine sunarken Höyük dergisi ise yayımlanan 2 sayısıyla arkeolojik keşifleri ve alandaki özgün makaleleri arkeoloji ve sanat tarihi dünyasıyla buluşturdu.

Türk Tarih Kurumunun tüm yayınlarına Kurumun Ankara ve İstanbul'da bulunan mağazalarının yanı sıra internet mağazasından da ulaşılabiliyor.