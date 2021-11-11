Tiyatro ve sinema oyuncusu Kemal Sunal, 11 Kasım 1944’te İstanbul’da dünyaya geldi. Mimar Sinan İlkokulunu bitirdikten sonra Vefa Lisesinde öğrenimine devam etti. Ancak liseyi 11 yılda bitirdi.

Daha sonra Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümüne başladı. 12 Eylül 1980 askeri darbesi nedeniyle Sunal’ın eğitimi yarıda kaldı. Tiyatro ve sinema dünyasına girmeden önce fabrikada çalıştı, elektrikçi çıraklığı yaptı.

Çocukluğundan beri aşık olduğu tiyatro ile büyüdü

Çocukluğundan beri tiyatro aşkı ile büyüyen Sunal, ilk olarak okulda düzenlenen müsamerelerde yer aldı. Daha sonra liseler arası bir tiyatro yarışmasında “En İyi Karakter Oyuncusu” ödülünü aldı.

Lise döneminde felsefe öğretmeni Belkıs Balkır sayesinde tiyatrocu Müşfik Kenter ile tanıştı. Böylece profesyonel oyunculuk hayatı Kenter Tiyatrosunda başlamış oldu.

Sunal, ilerleyen yıllarda Pendik, Ulvi Uraz, Ayfer Feray ve son olarak da Devekuşu Kabare Tiyatrosunda sahneye çıktı. Kabare Tiyatrosu’nda oynadığı “Dün Bugün” adlı oyunuyla yönetmen Ertem Eğilmez'in dikkatini çekti ve böylece beyaz perdeyle tanıştı

[Fotoğraf: AA]

İnek Şaban ile en sevilen oyunculardan oldu

Sunal, 1973’te "Tatlı Dillim" adlı sinema filminin oyuncu kadrosuna alındı. Bu filmde Münir Özkul, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Filiz Akın ile birlikte rol aldı.

1974 yılında Gül Sunal ile evlendi. Çiftin Ali ve Ezo adını verdikleri bir erkek ve bir kız çocukları oldu. Ünlü oyuncu Sunal, 1981’de vatani görevini yerine getirdi.

Kendine özgü tavırları ve güler yüzlü karakteriyle bilinen Kemal Sunal, Rıfat Ilgaz'ın "Hababam Sınıfı" eserinin sinema uyarlamasında “İnek Şaban” tiplemesini canlandırdı. Birçok filmde hayat verdiği tiplerin halka olan yakınlığı nedeniyle kısa zamanda Türkiye'nin en sevilen oyuncularından biri oldu.

[Fotoğraf: AA]

Bir ömre 82 film sığdırdı

Sanatçı, "İnek Şaban" karakterinin yoğun ilgi görmesi üzerine birçok filmde, ‘iyi, saf adam’ tiplemesi çizdiği "Şaban" karakterini canlandırdı.

1990'lı yıllardan itibaren filmleri kesintisiz olarak televizyon kanallarında yayınlanmaya başlayan sanatçının rol aldığı "Süt Kardeşler", "Sakar Şakir", "Tosun Paşa", "Salako", "Köyden İndim Şehre", "Çöpçüler Kralı" gibi filmler Türk sinemasının en çok izlenen filmleri arasında yer aldı.