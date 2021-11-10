22 ciltten oluşan 17 özel eser, Müteferrika Matbaası'nın serüvenini anlatan belgeler, farklı dillerdeki kitaplar...

Tüm bu özel eserler modern tarzda ilk Türk matbaası olan Müteferrika Matbaası'nın anlatıldığı sergide yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Sergi Sorumlusu Talha Turhal, bir ilki gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Aslında daha önce İbrahim Müteferrika hayattayken bastığı 16 kitabı bir araya getirmişler. Millet Kütüphanesi olarak biz 17'sini de bir araya getirdik" dedi.

Müteferrika Matbaası'nda basılan ilk eser

Matbaanın Ön Sözü: 'Basmacı İbrahim Efendi' Müteferrika Sergisi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Selçuklu Müze ve Sergi Salonu’nda açıldı. Birbirinden özel eserler ilk kez bir araya getirildi.

Sergideki en özel eserlerden biri Müteferrika Matbaası'nda basılan ilk eser olan Lugat-i Vankulu eseri. 1729 yılında basılan bu özel eser serginin girişinde yer alıyor.

Müteferrika'nın kaleme aldığı ve tercümelerini yaptığı eserler, matbaada kullanılan kurşun baskı harfler ve Müteferrika'nın vefatının ardından basılan eserleri de sergileniyor.

30 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek

Turhal, bugüne kadar sergiyi 50 bini aşkın kişinin ziyaret ettiğini söyleyerek, şunları anlattı:

"Sadece gençler, kütüphaneye gelip kitap okuyan yetişkinler değil, aynı zamanda bir cazibe merkezi olarak sadece kendi devlet büyüklerimiz değil, yabancı devlet mensupları da sergimizi ziyaret ediyorlar."

Sergi, 30 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Haber: Semih Kılıç

Kamera: Fatih Acar, Hüseyin Ertan