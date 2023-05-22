Yurt içi ve yurt dışında düzenlenecek etkinliklerle Medeniyetler şehri Hatay mutfağı da dünyaya tanıtılacak. Geleneksel ve sağlıklı yemekler, "sürdürülebilirlik" temasına uygun olarak yapılacak. Hem yurt içi hem de yurt dışında etkinlikler düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde gerçekleştirilen "Türk Mutfağı Haftası" başladı. "Türk Mutfağı Haftası"nın bu yıl 2'ncisi düzenleniyor. Tema “Sürdürülebilir Türk Mutfağı: Atıksız, geleneksel, sağlıklı“ olarak belirlendi.

Etkinlikler için UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı – Gastronomi şehirlerinden Hatay'ın mutfağı temel alındı. Böylece binlerce yıldır sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış kadim şehir Hatay'ın yemeklerinin dünyaya tanıtılması amaçlanıyor.

Türk Mutfağı Haftası kapsamında birçok dijital proje de hayata geçirilecek. Sağlıklı, atıksız ve sürdürülebilir Türk mutfağı temasına uygun tarifler hazırlanacak. Türk şeflerle çevrim içi Türk mutfağı atölyeleri düzenlenecek. Tarif videoları çekilerek dijital kanallarda paylaşılacak. Türk Mutfağı'nı tanıtıcı etkinlik yapılacak.

Emine Erdoğan'ın himayesinde hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı da kaynakça olarak konumlandırıldı. "Türk Mutfağı Haftası", 27 Mayıs'ta sona erecek.