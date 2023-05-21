Sanatçı Nuri Sesigüzel son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğine bağlı çoklu organ yetmezliğinden 86 yaşında vefat eden sanatçının cenaze namazı Teşvikiye Camisi'nde kılındı.

Oğlu Mehmet Sesigüzel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, babalarının kıymetini bugün daha iyi anladıklarını söyledi.

Yurt içi ve yurt dışından pek çok kişinin arayarak veya bizzat gelerek baş sağlığı dilediğini belirten Sesigüzel, "Gerçekten çok sevilen bir sanatçı olduğunu biz burada ailecek gördük, hissettik, zaten biliyorduk. Böyle bir babanın evlatları olduğumuz için gurur duyuyoruz. Mekanı cennet olsun" dedi.

Sesigüzel, cenazeye gelen kalabalığı görünce babalarıyla bir kez daha gurur duyduklarını vurguladı ve akşam vaktinde Büyükçekmece'deki Kuba Camisi'nde taziyeleri kabul edecekleri bilgisini verdi.

"Halk müziğinde bir çığır açmıştı"

Sanatçı Selahattin Alpay ise "Nuri Sesigüzel olmak kolay değildi. Tırnaklarıyla gelen bir insan. Her şeyden evvel kendi halk müziğimize her konuda hizmet eden en büyük mihenk taşlarından bir tanesiydi. Allah nur içinde yatırsın" dedi.

Sesigüzel'in bugün halk müziği söyleyen herkesin örnek aldığı bir şahsiyet olduğunu ifade eden Alpay, "Biz ekmek yiyorsak onun sayesinde yiyoruz. Çünkü halk müziğinde bir çığır açmıştı. Her şeyden önce kişiliği tartışılmaz. Kimseye nasip olmayan bir şöhreti haizdi. Kendi dinleyicisine, halkına hiçbir zaman saygısızlık yapmadı. Benim kendisinden örnek aldığım huyu karakteri buydu" değerlendirmesinde bulundu.

Cenazeye Sesigüzel'in ailesi ve sevenlerinin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Mehmet Sevigen, Yavuz Ağıralioğlu, Mahmut Tuncer ve Yunus Bülbül'ün de arasında bulunduğu siyaset ve sanat dünyasından pek çok kişi katıldı.

Kılınan namazın ardından sanatçının cenazesi, Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Nuri Sesigüzel kimdir?

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 1 Temmuz 1937'de dünyaya gelen sanatçı, ortaöğrenimden sonra eğitimini yarıda bırakarak müzikle ilgilenmeye başladı. Sesigüzel, sanat hayatına İstanbul Radyosu'nun 1961'de açtığı yarışmayı kazanarak adım attı.

"Kore Dağlarında Kar Bölük Bölük" adlı ilk 45'liğini çıkardıktan sonra Ankara Radyosu ile sesini tüm Türkiye'ye duyuran sanatçı, "Sarı Sabahlık", "Ağlayan Gözlerim" ve "Saç Beyaz Oldu" türküleriyle altın plak kazandı.

Sinema oyunculuğuna 1963'te "Kara Yılan" filmi ile adım atan sanatçı, 1964'te "Fabrikanın Gülü", 1966'da "Kara Tren", 1969'da "Aşk Türküsü", "Mahallenin Namusu", 1970'de "Kaderin Oyunu" adlı filmlerde oynadı.

Sanatçı 1966'da "Geceler Yarim Oldu" ve "Burçak Tarlası", 1968'de ise "Kara Sevda" filmlerinin müziklerini yaptı.

Oyuncu arkadaşlarıyla 1975'te Film-San Vakfı'nı kuran Sesigüzel, 1977'de "Bir Yiğit Gurbete Gitse" filminde rol aldı.