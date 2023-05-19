Piyanonun dahi çocuğu Bürkev: Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için daha çok çalışacağım

İlyun Bürkev, henüz 14 yaşında... Müzikteki yeteneği ile uluslararası birçok yarışmada onlarca ödül aldı. Avusturya'da eğitimini sürdüren piyanonun harika çocuğu İlyun Bürkev, Türkiye'de de konserler veriyor.

Bürkev, 6 aylıkken piyanoyla tanıştı, 4 yaşında ise piyano eğitimine başladı, kısa sürede yeteneğini gösterdi.

"Evimizde her zaman bir piyano vardı"

Annesinin kendisine hamileyken piyano dersleri aldığını söyleyen Bürkev, "Evimizde her zaman bir piyano vardı" dedi.



Bürkev, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazandı. 2 yıl yarı, 4 yıl tam zamanlı okudu. Birçok uluslararası yarışmada ödül kazandı. Çok sayıda konser verdi. İlk senfoni orkestrasıyla konser verdiğinde 11 yaşındaydı. Müziğin evrensel dili onun için de bir tutkuya dönüştü.

"Düşüncelerimi piyano ile yansıtıyorum"

Düşüncelerini piyano ile yansıttığını söyleyen Bürkev şunları söyledi:

"İster bir keman olsun ister başka bir enstrüman olsun ya da herhangi bir müzik dalı tüm insanların, tüm çocukların, tüm gençlerin kalbine dokunan çok güzel bir araç müzik. O nedenle bence çok güzel bir şeye sahibiz, dünyada müzik sesleri diye bir şey var."

Salzburg Mozarteum Üniversitesi'ne kabul alan ilk Türk öğrenci



Dünya çapında en iyi müzik ve drama okullarından biri kabul edilen, Salzburg Mozarteum Üniversitesi "yüksek öncesi bölümü" sınavındaki başarısı ile kabul alan ilk Türk öğrenci oldu.

Ünlü piyanist Gülsin Onay'la çalışıyor



Dünyanın en ünlü piyano eğitmenlerinden Profesör Pavel Gililov’un öğrencisi olan Bürkev, ünlü piyanist Gülsin Onay'la da çalışmalarını sürdürüyor.



Bürkev, Türkiye'de konserler de veriyor.



14 yaşındaki genç sanatçı ülkesini en iyi şekilde temsil etmek için daha çok çalışacağını söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Atatürk'ün bize armağan ettiği muhteşem bayramda, özellikle bu zamanlarda biz cumhuriyet gençleri, cumhuriyet çocukları olarak tüm dallarda ülkemizi en güzel yerlere getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz."