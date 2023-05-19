Az Bulutlu 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
AA 19.05.2023 00:03

TRT ortak yapımı 'Pota' filmi Rusya'da ödül aldı

Rusya Federasyonu'na bağlı Buryat Cumhuriyeti'nde düzenlenen "Kristal Fok" Uluslararası Film Festivali'nde, TRT ortak yapımı "Pota" filmi ödül kazandı.

TRT ortak yapımı 'Pota' filmi Rusya'da ödül aldı

Buryat Cumhuriyeti'nin başkenti Ulan Ude'de 12-17 Mayıs'ta "Kristal Fok" Uluslararası Film Festivali düzenlendi.

Çeşitli ülkelerden çocuk filmlerinin gösteriminin yapıldığı festivalde, Moskova Yunus Emre Enstitüsünün desteğiyle senaristliğini ve yönetmenliğini Ahmet Toklu'nun yaptığı "Pota" filmi de yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen film, festivalin "yarışma" bölümünde ödüle değer görüldü.

Çocukluk hikayesi uluslararası başarıya dönüştü
Çocukluk hikayesi uluslararası başarıya dönüştü

Dünya prömiyeri 51. Giffoni Film Festivali'nde yapılan "Pota" filmi, bugüne kadar yurt içi ve dışındaki film festivallerinde de birçok ödülün sahibi oldu.

Yaşadıkları semte basketbol potası kuran yoksul çocukların mücadelesinin anlatıldığı filmde, genç oyuncu Alp Akar'ın yanı sıra Bahar Hacıbektaşoğlu, Sibel Melek Arat, Egemen Almacı, Mert Erdoğdu, Mehmet Halil Çelik, Samet Sevtekin, Miraç Çelen, Özgür Dereli ve Burhan Yıldız rol alıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Rusya'da 100 Türk filmi gösterimi yapılacak

Festivale katılan Moskova Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Mehmet Ülker, burada yaptığı konuşmada, bu tür uluslararası etkinliklerde sinemaseverlerle Türk filmlerini buluşturmanın önemli olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına değinen Ülker, "Rusya'nın farklı şehirleri ve sinemalarında, 100 Türk filminin gösteriminin yapılması planlanıyor." dedi.

ETİKETLER
Sinema TRT
Sıradaki Haber
Mecidiye Köşkü 165 yıl sonra ziyarete açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:46
Konya'da ahır küle döndü: 8 büyükbaş hayvan telef oldu
00:43
Balıkesir'de kaybolan kadının cansız bedenine ulaşıldı
00:36
Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
00:30
Yurt dışında 3 bin 461 sandık kurulacak
00:45
İstanbul'da tanker yangını
00:13
İzmir Körfezi’nde kaçak midye operasyonu: 20 bin 194 lira ceza
Fenerbahçe şampiyonluk yarışından kopmadı
Fenerbahçe şampiyonluk yarışından kopmadı
FOTO FOKUS
TCG Anadolu Sarayburnu Limanı'na demirledi
TCG Anadolu Sarayburnu Limanı'na demirledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ