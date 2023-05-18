Mecidiye Köşkü 165 yıl sonra ziyarete açıldı

Topkapı Sarayı'na inşa edilen son kasırdı. Tam 165 yıl boyunca kapalı kaldı. Hummalı bir restorasyon çalışmasının ardından gün yüzüne çıkarıldı. Mecidiye Köşkü ilk kez ziyarete açıldı.

Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız, "Aslında burasıyla ilgili restorasyon çalışmalarımız üç yılı buldu. Bodrum katındaki ciddi sıkıntılar bu restorasyon sürecinin önemli bir kısmını aldı. Tefrişi de eserler de hep ustalarımız tarafından elden geçti. Konservasyonları yapıldı. Özgün haliyle ziyaretiyle buluşmuş olması tabii bizi mesleki açıdan da oldukça memnun ediyor" dedi.

[Fotoğraf: AA]

10 odalı köşk, Sultan Abdülaziz tarafından yaptırıldı. Son padişah köşkü olan yapı, aynı dönemdeki köşklerden farklı olarak ampir üslupta tasarlandı.

"Topkapı Sarayı’nın da günümüze ulaşan en son hatırası"

Yıldız, “Tanzimat saraylarıyla, Topkapı Sarayı'nı dönemsel olarak bağlayan, üslup olarak bağlayan en önemli yapı bu. Topkapı Sarayı’nın genel üslubuna tabii ki çok yabancı ama Topkapı Sarayı’nın da günümüze ulaşan en son hatırası. Burada inşa edilmiş en son kasır olması hasebiyle de çok önemli. Bu yönüyle ziyaretçilerimizin de çok tabii merakını celp ediyordu" diye konuştu.

Köşk, yapıldığı dönemde birçok önemli törene ev sahipliği yaptı.

Devletin misafirhanesi olarak kullanıldı.

Atatürk birçok kez kullandı

Osmanlı Devleti’nin yerli ve yabancı birçok misafiri mecidiye köşkünün bu salonunda ağırlandı. Köşk daha sonra cumhuriyet döneminde de Atatürk tarafından birçok kez kullanıldı.

Mecidiye Köşkü, Topkapı Sarayında restorasyon sonrası yeni açılan alanlardan biri.

Köşk, salı günleri hariç her gün 09:00 - 18:00 saatlerinde ziyaret edilebiliyor.