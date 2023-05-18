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Kültür-Sanat
TRT Haber 18.05.2023 06:29

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzeler bugün ücretsiz

18-24 Mayıs Uluslararası Müzeler Haftası olarak kutlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerleri bu kapsamda bugün ücretsiz olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzeler bugün ücretsiz

Sanatsever ve tarih tutkunlarının beklediği gün geldi. Uluslararası Müzeler haftasında müzelerde özel etkinlikler yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye'deki 212 müze, 144 ören yeri ücret ödemeden ziyaret edilebilecek.

Ziyaret edilebilecek yerler arasında Çanakkale Troya Müzesi, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, İstanbul Galata Kulesi de bulunuyor.

Ücretsiz ziyaretlerle, müzelere ilgiyi artırmak ve sosyal hayatın içine taşımak amaçlanıyor.

Geçtiğimiz yıl müze ve ören yerleri 30 milyon 932 bin 948 kişi tarafından ziyaret edildi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı
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