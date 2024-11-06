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Kültür-Sanat
AA 06.11.2024 17:18

Türk masalları Japonca ve İspanyolcaya da çevrilecek

Atatürk Kültür Merkezinin Türk Masal Külliyatı Projesi (TÜMAK) kapsamında Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça ve Farsçaya çevrilen Türk masalları, yıl sonuna kadar Japonca ve İspanyolcaya da çevrilerek cep telefonu uygulaması aracılığıyla dünyanın dört bir yanına ulaştırılmaya devam edilecek.

Türk masalları Japonca ve İspanyolcaya da çevrilecek
[Fotograf: AA]

Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Doç. Dr. Zeki Eraslan, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca Edirne Valiliği ev sahipliğinde Devecihan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Edirne'de Osmanlı Kimliği ve Selimiye Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, ilk olma özelliği taşıyan pek çok proje yürüttüklerini söyledi.

Bunlardan birinin de Türk Masal Külliyatı Projesi olduğunu anlatan Eraslan, bu kapsamda İslamiyet öncesi dönemden bugüne Türkiye'ye ait masalları veri tabanında bir araya getiren "Masal Masal Türkiye" cep telefonu uygulamasının hayata geçirildiğine dikkati çekti.

Amacın dünya masal literatürüne Türk masallarını da dahil etmek olduğunun altını çizen Eraslan, şunları söyledi:

"Hedefimiz dünya çocuklarının Türk masallarından haberdar olmasını sağlamak. Tabii bunu ancak bize ait masalları yabancı dillere çevirerek yapmanın mümkün olacağı bilinciyle Türk masallarını mevcut durumda Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça ve Farsçaya çevirmiş durumdayız. Aynı şekilde yıl sonuna kadar da Japonca ve İspanyolcaya çeviri süreci de tamamlanmış olacak. e-mağazalardan indirilebilen bu uygulamayı yabancı dillerde de yakın bir tarihte aratmak mümkün.

Daha şimdiden ülkemizde ve pek çok ülkeden bu uygulamanın cep telefonlarına indirilmeye başlandığını memnuniyetle müşahede etmekteyiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımızla imzaladığımız işbirliği protokolleriyle yakın bir tarihte bu cep telefonu uygulamasının milyonlarca çocuğumuza ulaşmasını sağlayacağız."

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