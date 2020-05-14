Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), COVID-19 salgını sürecinde, Bilim ve Düşün ile Ders Kitapları serisinin yanı sıra Yaşam Öyküleri dizisi ve raporlarını da açık kaynak olarak yayımlıyor.

Türk İslam Bilim Kültür Mirası (TİBKM) Projesi eserlerini de "www.tuba.gov.tr" adresinden dijital ortamda kamuoyuyla buluşturacak.

TÜBA'nın "toplumda bilimsel yaklaşım ve düşüncenin yayılmasını sağlamak, bilimin öneminin ülke kamuoyunca takdir ve kabulünü sağlamak, gençleri bilim ve araştırma alanına yönlendirmek" hedefiyle başlattığı, Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen TİBKM Projesi kapsamında, dil bilimden astronomiye, tıptan ekonomiye birçok alanda 29 eser yayımlandı.