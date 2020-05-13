Depolarda muhafaza edilen eserlerin ilk kez görüntülenmesine TRT Haber için müsaade edildi.

Depolardan çıkarılan 3 bin tarihi eser, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafından restorasyona alındı. Hem Yıldız Şale Köşkü yerleşkesinde hem de Resim Müzesi içinde kurulan geçici atölyelerde ilk etapta 200 eserin çalışması sürüyor.

Eserleri en ince detayına kadar konserve eden 6 kişilik ekip, dönüşümlü bir şekilde çalışmalarını yürütüyor.

Karanlık oda oluşturuldu

Saklı tutulan bu eserlerin belgeleme aşaması çok kritik. Bunun için karanlık oda oluşturuldu.

Konservasyon çalışmalarının iki aşamada gerçekleştiğini belirten Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Ahmet Çapoğlu, "Birincisi belgeleme. Bu da iki yönlü gerçekleşiyor. Bir sanat tarihi açısından ressamın imzası ve dönemine ait bilgiler toplanıyor, diğer taraftan tabloya ait kondisyonu belirleniyor imza tespit ediliyor." dedi.

Tablolar, Resim Müzesi'nin yeni açılacak bölümünde sergilenecek

Tablolar, porte ve manzara ağırlıklı. Hepsi, 16'ncı yüzyıldan başlayarak 20'nci yüzyılın başlarına kadar uzanan geniş bir dönemin çalışmaları. Halil Paşa'dan son Halife Abdülmecid Efendi ve Ressam Rafael Manas'a kadar pek çok ismin eserleri yer alıyor.

Tablolar Resim Müzesi’nin yeni açılacak bölümünde tarih severlerle buluşacak.

Kamera: Mustafa Oğuz