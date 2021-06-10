Enstitü, Kahire Yunus Emre Enstitüsü'nün koordinasyonunda düzenlenen "ODKA Short Film Week" Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kısa Film Haftası’na Uluslararası Cannes Festivali Altın Palmiye ödülüne sahip olan Mısırlı yönetmen Sameh Alaa'nın "15" adlı kısa filmi ile katıldı.

Yunus Emre Enstitüsünün düzenlediği Kısa Film Haftası kapsamında uluslararası festivallere katılmış ödüllü 10 Türk ve 10 Arap kısa filmi çevrim içi olarak sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Türk ve Arap yapımcılardan ortak çalışmalar

Kahire Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Emin Boyraz, programa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Boyraz, "Programımızla Türkiye ve Arap dünyasından seçkin yapımcılarını bir araya getirmeyi, bunların Türk ve Arap toplumlarının paylaştıkları değerleri beyaz perdeye dökecek ortak çalışmalar üretmeleri için fırsat sağlamayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Mısır'ın etkinliğe katılımından duydukları memnuniyete dikkat çeken Boyraz, programın sonraki dönemine daha fazla Mısır yapımı filmler dâhil etmeyi planladıklarını vurguladı.

Mısır basınının da ilgiyle takip ettiği film haftası kapsamında, her gün 4 film gösteriliyor. Filmlere erişim "odka.eventive.org" adresi üzerinden 24 saat boyunca, Arapça konuşulan Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden katılımcılara sunuluyor.

20 filmin gösterimi gerçekleştiriliyor

Kahire Yunus Emre Enstitüsü tarafından çevrim içi düzenlenen etkinlikte yarısı Türkiye'den, yarısı Mısır, Fas, Lübnan, Ürdün, Katar ve Filistin gibi Arap ülkelerinden olmak üzere toplam 20 filmin gösterimi gerçekleştiriliyor.

Sinemaseverler, film haftası kapsamında yönetmen ve yapımcılarla düzenlenen söyleşileri ise Enstitünün sosyal medya hesaplarından canlı olarak izleme imkânına sahip oluyor.

Türkçeye ve Türk kültürüne büyük ilgi

Açılışı 2010 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen Kahire Yunus Emre Enstitüsü, 11 yıllık süre içerisinde binlerce öğrenciye Türkçe öğretiminin yanı sıra iki ülke arasındaki bağları güçlendirici birçok kültürel faaliyete imza atıyor.

Yunus Emre Enstitüsü'nün yurt dışında açılan 3. merkezi olma özelliği taşıyan Kahire Yunus Emre Enstitüsü'nde; yıl içerisinde her dönem 5 binden fazla öğrenci Türkçe öğrenmek üzere çevrim içi kurslara başvuruyor.

Enstitünün dünya genelinde 300 bin kişi tarafından kullanılan Uzaktan Türkçe Portalinde ise yaklaşık 40 bin Mısırlı Türkçe öğrendi. Her geçen gün Türkçeye ve Türk kültürüne ilginin daha da arttığı Mısır'da Enstitü tarafından gerçekleştirilen kültür sanat faaliyetleri de yoğun ilgi görüyor.

Enstitü, Türkiye'nin tanıtımı noktasında büyük görev üstleniyor

Türkiye’yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını tanıtmak ve bu alanda yurt dışında her türlü hizmeti vermek amacıyla 2009 yılında faaliyetlerine başlayan Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye’nin tanıtımı noktasında büyük bir görevi üstleniyor.

Tüm dünyada 62 merkezi bulunan Yunus Emre Enstitüsü'nün Türkçe öğretiminden kültür-sanat etkinliklerine, Türkoloji projelerinden bilimsel iş birliği anlaşmalarına ve kültürel diplomasi faaliyetlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede çalışmaları bulunuyor.

Enstitü, Türkiye’nin uluslararası alanda bilinirliğini, güvenilirliğini ve itibarını artırmak misyonuyla hareket ederken dünyanın her yerinde Türkiye ile bağ kuran ve Türkiye’ye dost insan sayısını artırmayı hedefliyor.