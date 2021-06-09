Haber Giriş: 9 Haziran 2021 Çarşamba 11:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakanlık projeyi hayata geçirdi: 130 konser düzenlenecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Salgın nedeniyle ara verilen konserler yeniden başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "2021 Yaz Konserleri" projesi ile sanatseverler hem uygun koşullu ortamlarda hem de dijital platformlarda keyifli vakit geçirebilecek.
Orkestra, halk dansları, koro....
Müzikseverler bu yaz konsere doyacak, eğlenecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Haziran-Temmuz-Ağustos aylarını kapsayan "2021 Yaz Konserleri" projesi hayata geçti.
3 ay boyunca birçok şehirde, antik kentlerde ve müzelerde yaklaşık 130 konser düzenlenecek.
Konserlerde salgın tedbirlerine dikkat edilecek ancak sosyal medya platformları üzerinden de takip edilebilecek.
Etiketler: Kültür ve Turizm Bakanlığı
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