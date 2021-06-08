Boğaziçi Film Festivali, bu yıl 9'uncu kez sinemaseverlerle buluşacak.

TRT'nin kurumsal iş ortaklığıyla gerçekleştirilecek festival, 23-30 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Festivalde, ulusal ve uluslararası kategorilerde ödüller verilecek

Ulusal kategoride yer alacak filmler,, "En İyi Ulusal Uzun Metraj Film Ödülü" için jüri karşısına çıkacak.

"En İyi Yönetmen", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Senaryo", "En İyi Sinematografi" ve "En İyi Kurgu" dallarında da ödüller verilecek.

Uluslararası bölümde, 3 kategoride yarışan tüm filmler, bu yıl da Türkiye'de ilk kez seyirci karşısına çıkacak.

"Ulusal Kısa Kurmaca Film" ve "Ulusal Kısa Belgesel Film" olmak üzere iki farklı kategoride en iyi film ödülleri de verilecek. Festivalin yarışmalı kısa bölümlerinde yer alan tüm filmler, "Ahmet Uluçay Büyük Ödülü" için de aday olacak.

Seyircilerin sinema salonlarında ağırlaması planlanıyor

Festivalin endüstriye yönelik etkinlikleri ve proje geliştirme bölümü olan Bosphorus Film Lab da gerçekleştirilecek. Pitching Platformu'nda yer alacak bir proje "TRT Ortak Yapım Ödülü"nü alacak.

Geçen yıl "#HerŞeyeRağmen" sloganıyla film gösterimlerini sinema salonlarında seyirciyle buluşturan festivalin, bu yıl da seyircisini sinema salonlarında ağırlaması planlanıyor.