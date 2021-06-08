Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan "Çanakkale Kahramanları Öykü Kitapları"nın tanıtım töreni yapıldı.

Törene, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, öğretmenler ve davetliler katıldı.

Kahramanların öyküleri kaleme alındı

Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm Bakanlık ortak projesiyle Çanakkale'nin yiğit neferlerinin hikayeleri kitaplaştırıldı.

106 yıl önceki destansı mücadele öğretmenler tarafından kaleme alındı.

Çanakkale kahramanlarının hatıraları gün yüzüne çıkarıldı. Vatan için ölüme koşanların öyküleri anlatıldı.

[Fotoğraf: AA]

"Hiçbir zaman da ödenemeyecek bir borç"

Tanıtımda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bir vefa borcumuz var hepsine ve bu borç bitmeyen bir borç. Hiçbir zaman da ödenemeyecek bir borç" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise "Çanakkale kahramanlarını öyküleştirme çalışması yaklaşık 1 yıl içinde öğretmenlerimizin ve danışmanlarımızın özverili çalışmaları ile sonuç vermiştir. Ortaokul eğitimi alan çocuklarımız için titizlikle kaleme alınan 10 öykü artık okuyucusu ile buluşmaya hazırdır" diye konuştu.

Projenin amacı, yeni nesillere bu kahramanları tanıtmak.

Öğrenci ve öğretmenler, öykülere EBA üzerinden ulaşabilecek.