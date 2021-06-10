Dünyaca ünlü Kırgız yazar ve devlet adamı Cengiz Aytmatov'un vefatının 13. yılı.

Ünü ülkesinin sınırlarını aşan ve kitapları bütün dünyada büyük beğeniyle okunan Kırgız yazar ve devlet adamı Cengiz Aytmatov, 10 Haziran 2008'de hayatını kaybetti.

Vefatının üzerinden yıllar geçmesine rağmen Aytmatov'un eserleri günümüzde hala pek çok kişi tarafından okunuyor.

"Romanları 192 dile çevrildi"

Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, "Cengiz Aytmatov, okuyanların bakış açılarını, hayatlarını pozitif yönde, olumlu yönde değiştiren içimizdeki iyilik tohumumu geliştiren, iyileştiren ve onun farkındalığını arttıran bir yazar. Onun için dünyada çok okunuyor. Onun romanları 192 dile çevrildi" dedi.

''Cemile'' adlı eseriyle tanındı

1956 ile 1958 arasında Maksim Gorki Edebiyat Enstitüsünde okudu. 1958'de yazdığı ''Cemile'' adlı eserin Fransızcaya çevrilmesiyle dünya Aytmatov'u tanıdı.



"Cemile öyküsü yüreğinin sesini dinleyenlerin öyküsüdür. Onun için Lui Aragon dünyanın en büyük aşk öyküsü ilan eder. Ben der, o kadar kitap okudum, bu kadar roman okudum, bu kadar tiyatro eseri okudum, bu kadar şiir okudum ama Cemile aşkların en büyüğü olarak karşımızda duruyor."



Cengiz Aytmatov, "Gün Olur Asra Bedel" kitabıyla dünya edebiyatına ''Mankurt'' terimini kazandırdı.

"İnsanların robortlaşmaması gerektiğini anlatıyor"

"İnsanların robortlaşmaması gerektiğini anlatıyor. Çağımızın en büyük tehlikesi insanların robortlaşmasıdır. Mankutlaşmasıdır. Aytmatov mankutlaşmayı geçmiş zamanların en büyük işkence yöntemlerinden biri olarak görüyor. Ama aynı zamanda da geleceğin en büyük tehlikesi olarak görüyor."



Türkiye onu en çok, "Al Yazmalım" adıyla Türkçeye çevrilen kitabından uyarlanan ''Selvi boylum al yazmalım'' filmiyle tanıdı. Film, Yeşilçam'ın klasiklerinden biri oldu.



"Aytmatov insanın içindeki kötülük duygusunu, insanın içindeki zalimliği, insanın içindeki canavarı esas alır. Onu anlatır. İnsanın içindeki iyilik tohumunu geliştirmeye çalışır. İnsanda tabi yaşamın gücü ve ölümün gücü birlikte var. Hangisinin tarafında olmalıyız? Aytmatov bu soruyu sorar."

Birçok kez Türkiye'ye geldi



Cengiz Aytmatov, birçok kez Türkiye'ye geldi. Okuyucuları ile buluştu.



"Dişi kurdun rüyası", "Öğretmen Duyşen", ''Toprak ana'', ''Beyaz gemi'' Türkçeye çevrilmiş eserlerinden sadece birkaçı.

Haber: Cansu Atıcı

Kamera: Mustafa Oğuz