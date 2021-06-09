Haber Giriş: 9 Haziran 2021 Çarşamba 17:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ hükümlüsü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ile Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K'nin ilçede olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Zorlar Mahallesi'ndeki bir iş yerinde yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: FETÖ
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